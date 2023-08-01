Психолог Дугенцова рассказала, как минимизировать риски столкновения ребёнка с сексуальным насилием

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала RT, какие методы воспитания стоит использовать, чтобы минимизировать риски столкновения ребёнка с сексуальным насилием, а также как разговаривать с ним на сложные и табуированные для многих темы.

«В психологии есть «правило нижнего белья», о нём можно рассказать ребёнку, достигшему примерно трёх лет. Здесь детям важно говорить примерно следующее: то, что находится у тебя ниже пояса, — это твоё, никто не имеет права нарушать эти границы. Разумеется, кроме близких людей, родственников, которые могут, например, помыть ребёнка. Этого не стоит стесняться, об этом нужно говорить как с мальчиками, так и с девочками в обязательном порядке. При этом для обозначения половых органов в таком разговоре не нужно использовать названия овощей, фруктов или прочих продуктов. Вещи нужно называть своими именами. Потому что в будущем в случае возникновения стрессовой или опасной ситуации ребёнок может не воспринять происходящее как проблему или что-то неподобающее по отношению к себе», — сказала Дугенцова.

Ещё одна важная история — личные границы, добавила специалист. О них также стоит начать говорить с ребёнком, которому исполнилось 2,5—3 года — в период, когда он переживает сепарацию от родителей.

«В это время ребёнок начинает отделять себя от мамы и чувствовать свою личность отдельно. Именно в этом возрасте он начинает понимать, о чём идёт речь и что такое личные границы... Чем старше ребёнок становится, тем больше ему нужно рассказывать о теме половых отношений между людьми. Это нужно для того, чтобы ребёнок понимал, в чём заключается суть таких отношений, и знал, как себя вести в случае возможной опасности, как говорить об этом», — объяснила эксперт.

Если для родителей такая тема табуирована, психолог порекомендовала почитать вместе с детьми книги на соответствующую проблематику. Сегодня много качественной литературы, которая не раскрывает все подробности, а информирует, отвечает на банальные вопросы простым языком. Вместе с тем можно обсуждать новости, появляющиеся в СМИ, отметила Дугенцова.

«Если с ребёнком всё-таки что-то произошло, но он вам не говорит об этом, есть маячки, на которые точно стоит обратить внимание: ребёнок стал более замкнутым, перестал интересоваться тем, чему раньше уделял много внимания, перестал общаться с друзьями, чаще, чем обычно, стал мыться в ванной. Если вы не можете самостоятельно узнать, в чём причина таких перемен, обратитесь к детскому психологу», — подчеркнула собеседница RT.

Реакция ребёнка на ситуации, связанные с насилием со стороны взрослых, зависит от нюансов его нервной системы. У кого-то она слабая, у кого-то более сильная. Пережить негативный опыт поможет грамотная терапия, подобранная специалистом по результатам диагностики.

«Полностью искоренить из психики пережитый негативный опыт невозможно, потому что травма есть травма. Однако после терапии ребёнок может вернуться к тем хобби, которыми увлекался раньше, начнёт больше с вами делиться, лучше есть, общаться с друзьями. Он в целом будет более позитивен, чем раньше. Если травма глубинная, на терапию могут уйти годы. Некоторым же детям может понадобиться около десяти встреч», — резюмировала Дугенцова.

Ранее сообщалось, что в Анапе задержали 49-летнего приезжего из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.

Как уточнялось, мужчина зашёл в комнату отдыха и совершил в отношении детей «действия сексуального характера».