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В Анапе задержан мужчина по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере

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В Анапе задержан 49-летний приезжий из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.
В Анапе задержан мужчина по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере
  • РИА Новости

По предварительным данным, мужчина зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей «действия сексуального характера».

«По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних следователем СК России по Краснодарскому краю задержан 49-летний мужчина. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как пишут СМИ, инцидент произошёл в детском лагере «Счастливое детство».

В конце июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил под арест подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой.

26 июля ребёнок вышел из дома по улице Латвийской в Екатеринбурге, её нашли только через день.

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