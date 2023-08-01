Реабилитолог Терновой: мелкие осколки могут лежать достаточно долго в толще мышц

Директор центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой объяснил в беседе с RT, при каких условиях инородное тело может не беспокоить пациента.

«Инородный предмет инкапсулируется (то есть обрастает капсулой соединительной ткани) и спокойно там лежит. Не всегда представляется возможным вытащить все мелкие осколки. Они лежат в толще мышц и, если не нагноились сразу, могут лежать достаточно долго. У меня таких пациентов много — это минно-взрывные ранения, дробь», — пояснил специалист.

Иногда, по его словам, можно нанести больший вред при проведении операции по извлечению осколочка или дробинки.

«Это должен быть металл, который не проводит электричество и не вызывает аллергию. Например, никель вызывает аллергию, медь хорошо проводит электричество — они могут себя плохо вести; если это сталь или титан — вообще могут никак не проявляться. Иногда они сами выходят, мигрируют постепенно и прорываются», — заключил собеседник RT.

Ранее Екатерина Демьяновская, врач-невролог кандидат медицинских наук, объяснила в беседе с RT, что в редких случаях инородное тело в глазу действительно может долгое время никак себя не проявлять.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, 26-летний мужчина обратился в офтальмологическое отделение Московской областной больницы имени Розанова с просьбой удалить пулю из левого глаза.

Отмечается, что травма была получена почти шесть лет назад в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. При этом все эти годы инородное тело никак не беспокоило пациента.