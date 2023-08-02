В Роскачестве рассказали, как получить денежную компенсацию за отпуск

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, как получить денежную компенсацию за отпуск. Эксперты пояснили, что по договорённости с работодателем неиспользованные дни отпуска можно переносить на следующий год.

Так, например, если за личный рабочий год (то есть со дня устройства на работу) вы отгуляли только 20 дней, восемь остаются неиспользованными.

«Их можно перенести на следующий период и приплюсовать к новым 28 дням, которые будут положены по закону. Не предоставлять отпуск в течение двух лет подряд запрещено по Трудовому кодексу, и работодатели обычно довольно строго соблюдают это правило, чтобы не получать штрафы. Поэтому потратить какие-то дни всё равно придётся. Другой вопрос, что от новых 28 дней тоже могут какие-то «остаться» — и их можно будет перенести ещё на год», — пояснили специалисты.

При этом, если в течение двух лет вы не отгуляли положенные дни, они не сгорают и не перестают считаться. Вы вправе использовать их для отдыха или требовать компенсацию деньгами, подчеркнули в Роскачестве.

«Компенсация выплачивается, если сотрудник решил уволиться. Очевидно, что в таком случае он не сможет воспользоваться отпуском в полной мере, а отдых ему положен по закону. Поэтому работодатель должен либо компенсировать неиспользованные дни, либо дать возможность взять отпуск прямо перед увольнением (и, например, не отрабатывать две недели). Всё зависит от конкретной ситуации: нужны ли деньги, требуется ли сразу выйти на новую работу, сколько дней осталось от отпусков и так далее», — пояснили там.

Перед увольнением стоит запросить информацию, сколько неиспользованных дней отпуска осталось, посоветовали эксперты.

«Также работодатель обязан подсчитать, сколько «стоит» один день (можно сделать это и самостоятельно, но нужно получить информацию обо всех своих доходах на этой работе за рассматриваемый период). Умножая стоимость дня на количество дней, мы получаем сумму компенсации. Если работодатель не выдаёт компенсацию, рассказывает, что дни отпуска сгорели или были истрачены (а вы точно знаете, что это не так), можно подавать в суд и через него взыскивать причитающиеся вам деньги. Иногда одного намерения оказывается достаточно, особенно если ситуация предполагает и другие нарушения, например слишком длительный период без отпуска для работника», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, компенсацию неистраченного отпуска можно запросить за так называемые дополнительные дни отпуска, которые положены определённым категориям работников.

«Такие отпуска по закону получают работники опасных и вредных производств, инвалиды, работники с ненормированным днём, трудящиеся Крайнего Севера и приравненных регионов, медработники, педагоги», — подчеркнули в организации.

«Им положено разное количество дополнительных дней. И вот за них можно получить деньги, при условии, конечно, что дни не будут использованы для отдыха. Запрещено получать компенсацию только беременным, несовершеннолетним и тем, кто работает в опасных и вредных условиях труда: они должны отдыхать дольше, как предписывает ТК», — добавили в Роскачестве.

Ситуация с оплатой такая же, как при увольнении: количество дней отпуска умножается на стоимость одного дня, работник получает всю сумму.

«Если вы имеете право на такой отпуск, но не хотите его использовать, требуйте от работодателя компенсировать деньгами, он обязан дать такую возможность», — заключили в пресс-службе.

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