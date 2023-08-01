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Неонатолог Иванов заявил о важности грудного вскармливания для здоровья ребёнка

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Главный внештатный неонатолог Минздрава России, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Дмитрий Иванов выразил мнение, что первые шесть месяцев ребёнка желательно кормить только грудным молоком.
Неонатолог Иванов заявил о важности грудного вскармливания для здоровья ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Owen Franken

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт отметил, что состав грудного молока индивидуален.

«Если ребёнок родился недоношенным, состав молока таков, чтобы малыш быстрее рос и развивался. У мам доношенных детей молоко другое», — пояснил он.

По его словам, в грудном молоке содержатся все защитные антитела, которые есть у матери.

«В нём есть факторы роста определённых тканей, сосудов, определённых органов», — сказал Иванов.

Как добавил врач, грудное молоко — залог крепкого здоровья ребёнка.

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