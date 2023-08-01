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Врач Кондрахин дал рекомендации по выбору прививок для ребёнка

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Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие прививки желательно делать детям.
Врач Кондрахин дал рекомендации по выбору прививок для ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что в России разработан сбалансированный календарь прививок. Он одобрен Минздравом России.

Все прививки из календаря, по мнению Кондрахина, должны быть сделаны.

Так, например, детям в России ставят прививки от туберкулёза, дифтерии, коклюша, краснухи и ветряной оспы.

По словам терапевта, в некоторых случаях ребёнок может получить медицинский отвод, однако после определённого срока прививку всё равно желательно сделать.

Ранее вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что прививку от гриппа лучше делать осенью.

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