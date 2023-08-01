Врач Кондрахин дал рекомендации по выбору прививок для ребёнка
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В беседе с «Вечерней Москвой» врач отметил, что в России разработан сбалансированный календарь прививок. Он одобрен Минздравом России.
Все прививки из календаря, по мнению Кондрахина, должны быть сделаны.
Так, например, детям в России ставят прививки от туберкулёза, дифтерии, коклюша, краснухи и ветряной оспы.
По словам терапевта, в некоторых случаях ребёнок может получить медицинский отвод, однако после определённого срока прививку всё равно желательно сделать.
Ранее вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что прививку от гриппа лучше делать осенью.