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Вирусолог Ларичев посоветовал вакцинироваться от гриппа осенью

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Вирусолог Виктор Ларичев выразил мнение, что прививку от гриппа лучше делать осенью.
Вирусолог Ларичев посоветовал вакцинироваться от гриппа осенью
  • РИА Новости

«Дело в том, что у гриппа два пика — где-то он на ноябрь приходится, значит, надо в сентябре привиться от гриппа. Если делать заранее, то к моменту пика уже могут антитела довольно сильно упасть», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, заранее вакцинироваться не нужно.

Ранее врач-пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И.М. Сеченова кандидат медицинских наук Наталья Лозко рассказала, какие препараты должны быть в каждой дачной аптечке.

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