Врач Лозко: в дачной аптечке должны быть препараты для лечения хронических заболеваний

Врач-пульмонолог, аллерголог, функциональный диагност, педиатр ММА имени И.М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Лозко рассказала, какие препараты должны быть в каждой дачной аптечке.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По словам специалиста, главное правило — не забывать лекарства от хронических заболеваний, например от давления, инсулин, сердечные препараты и другие.

Также не стоит забывать о помощи при травмах и ожогах. Нужно запастись стерильными бинтами, пластырями, антисептиками и обезболивающими мазями.

Кроме того, стоит обратить внимание на лекарства, принимаемые при отравлениях, нарушениях работы ЖКТ, отите, гриппе, простуде, аллергии.

Лозко порекомендовала соблюдать правила предосторожности и проверять сроки годности медицинских препаратов.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний.