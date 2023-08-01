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Около 500 точек по продаже арбузов и дынь начнут работу в Подмосковье

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Около 500 точек по продаже арбузов и дынь начнут работу в Московской области. Бахчевые культуры в основном будут из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана.
Около 500 точек по продаже арбузов и дынь начнут работу в Подмосковье
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

В ведомстве уточнили, что во всех точках будет надлежащая сертификация.

Кроме того, для удобства покупателей все точки отметят на «Яндекс.Картах».

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала в беседе с RT, как выбрать арбуз и дыню. По её словам, необходимо постучать по арбузу ладонью или пальцами: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.

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