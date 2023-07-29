Нутрициолог Свиридова: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала в беседе с RT, как выбрать арбуз и дыню. По её словам, необходимо постучать по арбузу ладонью или пальцами: сильно звенящий арбуз может быть недозревшим.

«Если есть царапины — это нормально, главное, чтобы не было признаков загнивания ягоды. Можно немного поскрести кожуру: если чувствуете травянистый запах, это спелый арбуз. Если запаха нет, скорее всего, он будет недозрелым. Что касается цвета полосок и самого арбуза, они зависят от сорта и могут отличаться. Оттенок не влияет на вкус, главное, чтобы он был не блёклым, а ярким и чётким. Бурый сетчатый рисунок на кожуре — признак того, что арбуз будет ароматным и вкусным», — объяснила эксперт.

По её словам, у арбуза есть «земляное пятно» — отметина на боку, на котором он лежал на земле и созревал.

«Эта «щёчка» должна быть маленькой, жёлтой или оранжевой — любого контрастного цвета. Но пятно должно быть обязательно. Это говорит о том, что арбуз получил достаточно солнечного света», — отметила нутрициолог сервиса «Пакет» от X5.

Кроме того, она посоветовала постучать по арбузу ладонью или пальцами.

Должен быть звенящий звук, средний и умеренный. Сильно звенящий арбуз может быть недозревшим. И наоборот, если при ударе нет звука или он глухой, есть вероятность, что арбуз перезрел или переполнен водой», — добавила Свиридова.

Также, по её мнению, стоит изучить хвостик. Распространено мнение, что он должен быть сухим, но это не всегда так, рассказала она.

«Таким он становится примерно через пять дней после того, как сорвали арбуз. Во многих супермаркетах можно увидеть именно сухой хвостик у плода, значит, арбуз лежит на прилавке больше недели. Ориентируйтесь на зелёный цвет хвостика. Большая вероятность, что такой арбуз — свежий и очень вкусный. Ни в коем случае не покупайте ягоду с тёмным или заветренным хвостиком. Может оказаться, что арбуз испорчен. «Пуговка» — место, откуда выходит хвостик, — у спелого арбуза будет сухой и одеревеневшей», — заявила нутрициолог.

Характерный сахарный аромат дыни — фактор, который не подводит, объяснила она.

«Вы легко угадаете свежий плод по сладкому, медовому запаху или ненавязчивым грушевым ноткам. Слабый или травянистый запах присутствует у неспелой дыни. Даже если она выглядит качественной, но совсем не пахнет, лучше её не покупать. Как и в случае с арбузом, дыня должна быть без неровностей, проколов и вмятин. Даже через малейшие трещины в плод могут попасть грязь и бактерии. Форма дыни может быть любой: круглой или овальной, это зависит от сорта», — пояснила эксперт.

У спелого плода должны быть сухие чешуйки и ребристая поверхность — значит, он созревал в поле, а не на складе.

«Зелёные частицы и неровный цвет бывают у неспелых бахчевых. У дыни не должно быть трещин, надрезов, вмятин и повреждений. При этом ГОСТ допускает присутствие зарубцевавшихся царапин. Ещё один показатель — упругость. Если нажать на кожуру, она вернется к первоначальному варианту. Когда остаёся глубокая вмятина, дыня перезрела или испортилась. Хвостик должен быть сухим и плотным. Надавите на дыню с противоположной от хвостика стороны. Хороший плод будет слегка пружинить, но он не должен быть слишком жёстким или очень мягким», — заключила собеседница RT.

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