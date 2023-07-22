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Врач Гридина: при отравлении грибами необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь

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Анастасия Румянцева
Наталия Гридина, врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, назвала в беседе с RT основные симптомы, которые возникают при отравлении грибами. По её словам, к ним относятся тошнота, диарея (вплоть до десяти раз в течение дня), повышение температуры тела, рвота и озноб.
Врач Гридина: при отравлении грибами необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь
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«Но всё равно есть специфические проявления. Так, например, при отравлении паутинником под ударом могут оказаться почки, говорушки и волоконница поражают лёгкие. От вида гриба меняется инкубационный период отравления. В целом он начинается от 10—15 минут с момента употребления ядовитого гриба до проявления первых симптомов. Такой короткий инкубационный период свойственен для отравления говорушками, волоконницами и мухоморами. Бледные поганки, сморчки и паутинники при употреблении имеют более длинный инкубационный период», — пояснила эксперт.

При отравлении грибами, по её словам, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

«До приезда врачей надо пить много воды, особенно если появилась рвота. Это поможет избежать обезвоживания, которое опасно при отравлении. Не лишним будет приём энтеросорбентов. После отравления и получения медицинской помощи важно внимательно следить за состоянием организма, потому что он всё ещё крайне уязвим. Питание должно быть щадящим, чтобы не раздражать ЖКТ. Чтобы разработать идеальное для периода восстановления после отравления меню, лучше проконсультироваться с врачами», — посоветовала собеседница RT. 

Ранее врач-дерматовенеролог Александра Филёва рассказала в беседе с RT о самых распространённых ядовитых растениях, а также об опасных симптомах и о правилах первой помощи.

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