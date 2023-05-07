Врач Филёва: сок борщевика делает кожу уязвимой для ультрафиолета

Врач-дерматовенеролог Александра Филёва рассказала в беседе с RT о самых распространённых ядовитых растениях, а также об опасных симптомах и о правилах первой помощи.

«Одно из самых известных ядовитых растений — борщевик — внешне похоже на огромный цветущий укроп высотой до 3 м. Опасен сок борщевика: он содержит вещества, которые делают кожу уязвимой к ультрафиолету. В результате на ней появляются серьёзные ожоги — от небольших покраснений до волдырей, которые со временем становятся глубокими, плохо заживающими ранами», — заявила эксперт.

По её словам, нельзя прикасаться к борщевику, фотографироваться рядом с ним и тем более его рвать.

«А если сок всё же попал на кожу, нужно как можно быстрее смыть его водой с мылом или спиртовым раствором, а место соприкосновения с растением смазать противоожоговым препаратом и на несколько дней закрыть от солнечных лучей», — предупредила врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест».

Также, добавила врач, опасен такой кустарник, как волчье лыко, или волчеягодник.

«Он часто привлекает внимание детей своими ярко-красными ядовитыми ягодами. 10—15 ягод — смертельная доза для взрослого человека, а детям может быть достаточно трёх-пяти плодов. Симптомы при отравлении волчеягодником появляются быстро: отекает слизистая оболочка рта, обильно течёт слюна, появляются тошнота и слизистая рвота с примесями крови», — рассказала специалист.

Ещё одно опасное растение, которое часто можно встретить в огородах, у дорог, на полях, — белена чёрная, предупредила собеседница RT.

«Это растение высотой до 80 см, покрытое мягкими липкими волосками. Цветы у белены грязно-жёлтого цвета с фиолетовыми прожилками. Плоды напоминают коробочки с маком. Дети часто пытаются открыть их, чтобы поесть «маковых семечек». Однако плоды белены опасны — они вызывают одышку, учащённое сердцебиение, расширение зрачков, расстройство речи. В тяжёлых случаях появляются судороги, человек бредит, теряет сознание. Может остановиться дыхание», — заключила она.

Ранее профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко рассказала в беседе с RT о причинах возникновения поллиноза — сезонной аллергии — и способах борьбы с ней.