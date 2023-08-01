Почти половина россиян считают, что переработки нужны для карьерного продвижения

«Группа Ренессанс страхование» и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели исследование и выяснили, что 45% россиян убеждены в необходимости переработок для продвижения по карьерной лестнице.

Об этом пишет Life.ru.

Также 20% респондентов отметили, что карьерный рост зависит от умения доводить задачи до конца. 17% опрошенных убеждены, что дополнительные часы на рабочем месте помогут обратить на себя внимание руководителя, а 8% полагают, что проявляют лояльность компании, работая сверхурочно.

Ещё 64% признались, что испытывают необходимость проводить дополнительные часы на работе. А 52% подчеркнули, что их пугает отказ от сверхурочной работы, так как поставленные задачи могут быть не выполнены в срок.

Ещё 39% перерабатывают из-за страха потерять дополнительный заработок, а 33% опасаются утратить доверие руководства.

Ранее сообщалось об исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», которое показало, что россиянам тяжелее работать летом, чем в другое время года.