Каждый четвёртый россиянин признался, что ему тяжелее работать летом

Сервисы «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и выяснили, что россиянам тяжелее работать летом, чем в другое время года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Тяжелее работать летом 23% опрошенных. При этом 71% респондентов отметили жару и духоту в качестве основной причины. Ещё 47% заявили, что из-за погоды хочется гулять, а не работать.

«Клинические исследования доказывают, что влажность и жара замедляют работу мозга, поэтому у людей ухудшается качество внимания, становится сложнее мыслить критически, держать фокус, повышается сонливость и раздражительность», — добавила терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова.

В то же время большинство опрошенных (64%) отметили, что не замечают разницы между работой летом и зимой.

Ранее RT сообщил, что, согласно исследованию, курение электронных сигарет на рабочем месте больше всего раздражает россиян в коллегах.