Узнать больше

Пушков предположил, что Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США

Короткая ссылка
Дональд Трамп и Джо Байден могут выбыть из президентской гонки в США из-за судебных тяжб, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Пушков предположил, что Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США
  • РИА Новости

«Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через «охоту на Трампа», но прикрыть таким образом всё более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, Трампу придётся покинуть президентскую гонку в случае, если ему не удастся отбиться от обвинений, а Байдену — из-за коррупционных скандалов или состояния здоровья.

Ранее предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения против него попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.

Трампу предъявили новый пункт обвинений по делу о хранении секретных документов.

Также он обвинил мейнстримные СМИ США в замалчивании скандала вокруг американского лидера Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить