Пушков предположил, что Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США

Дональд Трамп и Джо Байден могут выбыть из президентской гонки в США из-за судебных тяжб, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений. Их пытаются нейтрализовать через «охоту на Трампа», но прикрыть таким образом всё более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться», — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, Трампу придётся покинуть президентскую гонку в случае, если ему не удастся отбиться от обвинений, а Байдену — из-за коррупционных скандалов или состояния здоровья.

Ранее предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения против него попыткой «семьи Байдена» избавиться от соперника на выборах.

Трампу предъявили новый пункт обвинений по делу о хранении секретных документов.

Также он обвинил мейнстримные СМИ США в замалчивании скандала вокруг американского лидера Джо Байдена.