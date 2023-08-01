В ЦБ России спрогнозировали рекордный объём выдачи ипотеки в 2023 году

Объём выдачи ипотеки в России в 2023 году может обновить исторический максимум 2021 года, следует из отчёта Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объём выдачи которых в 2023 году может обновить исторический максимум», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что Центробанк с октября ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов.

До этого российское правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут оставлять себе ипотечное жильё в случае банкротства, если оно является у них единственным.