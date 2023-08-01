В ЦБ России спрогнозировали рекордный объём выдачи ипотеки в 2023 году
- РИА Новости
«Наибольший вклад в пересмотр прогноза кредитования населения обеспечивают ипотечные кредиты, объём выдачи которых в 2023 году может обновить исторический максимум», — сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что Центробанк с октября ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов.
До этого российское правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут оставлять себе ипотечное жильё в случае банкротства, если оно является у них единственным.