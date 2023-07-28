Правительство России согласилось оставлять ипотечное жильё россиянам в случае банкротства

Российское правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут оставлять себе ипотечное жильё в случае банкротства, если оно является у них единственным.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный отзыв кабмина на соответствующий законопроект.

При этом отмечается, что в данной ситуации заёмщику необходимо будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Также кабмин отмечает необходимость доработки документов с учётом замечаний, например, важно прописать условия заключения соглашений для защиты интересов кредиторов и определить условия погашения долга.

Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили во втором чтении законопроект о расширении доступности граждан к процедуре внесудебного банкротства.