Правительство России согласилось оставлять ипотечное жильё россиянам в случае банкротства
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный отзыв кабмина на соответствующий законопроект.
При этом отмечается, что в данной ситуации заёмщику необходимо будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.
Также кабмин отмечает необходимость доработки документов с учётом замечаний, например, важно прописать условия заключения соглашений для защиты интересов кредиторов и определить условия погашения долга.
Ранее стало известно, что в Госдуме одобрили во втором чтении законопроект о расширении доступности граждан к процедуре внесудебного банкротства.