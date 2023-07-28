ЦБ с октября ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов

Центробанк с октября ужесточит регулирование выдачи ипотечных кредитов.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«В случае стабилизации ситуации и возврата кредитных организаций к более консервативным стандартам кредитования Банк России будет готов смягчить требования по макропруденциальным надбавкам в ипотеке», — заявили в ЦБ.

Ранее российское правительство поддержало законопроект, согласно которому россияне смогут оставлять себе ипотечное жильё в случае банкротства, если оно является у них единственным.