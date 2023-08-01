В России создают приложение для восстановления речи после инсульта

Руководитель проекта RecoveryTap Виктор Сурков рассказал о разработке в России веб-приложения, помогающего восстановить речь после инсульта, черепно-мозговых травм и нейроинфекций.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Суркова, приложение должно помочь людям, столкнувшимся с инсультом и другими травмами, восстановить свою речь и социализироваться.

«Разработка также позволяет проходить персонализированные упражнения для реабилитации», — передаёт агентство.

Ранее сообщалось, что россияне больше всего боятся инсульта, инфаркта и онкозаболеваний.

Также невролог Алексей Баринов заявил, что водить автомобиль после инсульта можно после грамотной терапии.