В России создают приложение для восстановления речи после инсульта
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Суркова, приложение должно помочь людям, столкнувшимся с инсультом и другими травмами, восстановить свою речь и социализироваться.
«Разработка также позволяет проходить персонализированные упражнения для реабилитации», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что россияне больше всего боятся инсульта, инфаркта и онкозаболеваний.
Также невролог Алексей Баринов заявил, что водить автомобиль после инсульта можно после грамотной терапии.