Жителя Набережных Челнов арестовали из-за свастики в паспорте
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Утверждается, что мужчина предъявил паспорт со свастикой вместо личной подписи при входе в отдел полиции №3 «Центральный» УМВД России по городу.
Отмечается, что паспорт решили признать недействительным и уничтожить.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за татуировки с изображением нацистской символики.
Также в мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.