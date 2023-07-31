Жителя Набережных Челнов арестовали из-за свастики в паспорте

Городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Утверждается, что мужчина предъявил паспорт со свастикой вместо личной подписи при входе в отдел полиции №3 «Центральный» УМВД России по городу.

Отмечается, что паспорт решили признать недействительным и уничтожить.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за татуировки с изображением нацистской символики.

Также в мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.