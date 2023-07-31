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Жителя Набережных Челнов арестовали из-за свастики в паспорте

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Городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему неделю ареста.
Жителя Набережных Челнов арестовали из-за свастики в паспорте
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru

Утверждается, что мужчина предъявил паспорт со свастикой вместо личной подписи при входе в отдел полиции №3 «Центральный» УМВД России по городу. 

Отмечается, что паспорт решили признать недействительным и уничтожить. 

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за татуировки с изображением нацистской символики.

Также в мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.

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