Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики
- РИА Новости
Об этом сообщают в пресс-службе суда.
Мужчина показывал символику в своём Telegram-канале.
Реперу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Отмечается, что виновнику назначен административный арест на 13 суток.
В мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.