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Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики

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Тверской суд Москвы арестовал рэп-исполнителя Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) за татуировки с изображением нацистской символики.
Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за публичную демонстрацию нацистской символики
  • РИА Новости

Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Мужчина показывал символику в своём Telegram-канале.

Реперу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Отмечается, что виновнику назначен административный арест на 13 суток.

В мае этого года стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.

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