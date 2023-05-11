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Суд в Москве арестовал студента на пять суток за демонстрацию нацистской атрибутики

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Басманный суд Москвы арестовал на пять суток студента Московского областного государственного университета и археолога Владимира Панина за демонстрацию нацистской атрибутики.

Такие данные следуют из постановления суда.

В субботу, 6 мая, Панин читал в вагоне метро книгу «Чёрный марш. Воспоминания офицера СС. 1938—1945». На обложке книги был изображён немецкий военнослужащий в каске с руной СС.

Как установил суд, студент «осуществил публичное демонстрирование неограниченному кругу лиц нацистской атрибутики».

Панину назначили наказание в виде ареста сроком на пять суток, а также постановили уничтожить данную книгу.

В марте в Госсовете Татарстана и Госдуме выступили с инициативой ужесточить наказание за распространение экстремистских материалов и демонстрацию нацистской символики.

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