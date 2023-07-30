Губернатор Камчатского края в День ВМФ назвал моряков движущей силой развития региона

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в День ВМФ России назвал военных моряков главной движущей силой развития региона.

Об этом сообщает администрация Петропавловска-Камчатского на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Торжества в честь Дня военно-морского флота России проходят 30 июля в краевой столице. Начались мероприятия с возложения гирлянды Славы и цветов к памятнику первому камчатскому губернатору Василию Степановичу Завойко», — отмечается в заявлении администрации.

Уточняется, что после этого торжественная часть продолжилась на площади им. В.И. Ленина. Вице-адмирал Александр Юлдашев поздравил военных моряков, гражданский персонал воинских частей и членов их семей, ветеранов войны и вооружённых сил Тихоокеанского флота, всех жителей и гостей Камчатского края с праздником.

Вместе с этим, обращаясь к собравшимся, губернатор Камчатского края заявил, что многие десятилетия именно военные моряки были главной движущей силой развития Камчатки, строили петропавловский порт, развивали регион, защищали восточный форпост России.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ заявил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.