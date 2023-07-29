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Прокуратура: более 60 детей отравились в детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае

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Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае, заявили в прокуратуре региона.
Прокуратура: более 60 детей отравились в детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере «Горный орлёнок».

«Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в заявлении.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске.

Помещение столовой предприятия, где отравились работники, закрыли до выяснения всех обстоятельств.

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