Прокуратура: более 60 детей отравились в детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае

Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный орлёнок» на Алтае, заявили в прокуратуре региона.

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Отмечается, что в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере «Горный орлёнок». «Предварительно установлено 67 случаев отравления, всем оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в заявлении. Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске. Помещение столовой предприятия, где отравились работники, закрыли до выяснения всех обстоятельств.