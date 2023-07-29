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В Красногорске закрыли столовую, где отравились рабочие

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В администрации Красногорска заявили, что столовую предприятия, где отравились работники, закрыли до выяснения всех обстоятельств.
В Красногорске закрыли столовую, где отравились рабочие
  • Gettyimages.ru

«На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств. Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование», — цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что по факту инцидента ведётся расследование — идут проверки поставщиков продуктов для столовой.

Кроме того, усилены меры безопасности, идёт дезинфекция пищеблока и столовой. 

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске.

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