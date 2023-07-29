В Красногорске закрыли столовую, где отравились рабочие

В администрации Красногорска заявили, что столовую предприятия, где отравились работники, закрыли до выяснения всех обстоятельств.

«На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств. Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование», — цитирует собеседника ТАСС.

Уточняется, что по факту инцидента ведётся расследование — идут проверки поставщиков продуктов для столовой.

Кроме того, усилены меры безопасности, идёт дезинфекция пищеблока и столовой.

Ранее Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске.