Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное», — заявили в региональном Минздраве.
В ведомстве подчёркивается, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее Роспотребнадзор сообщал о 31 госпитализированном из-за отравления.
29 июля в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением 29 рабочих на предприятии в Красногорске.