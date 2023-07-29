Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске

Минздрав Московской области заявил, что в подмосковные больницы были доставлены 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное», — заявили в региональном Минздраве.

В ведомстве подчёркивается, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 31 госпитализированном из-за отравления.

29 июля в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением 29 рабочих на предприятии в Красногорске.