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Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске

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Минздрав Московской области заявил, что в подмосковные больницы были доставлены 34 пациента из Красногорска с симптомами отравления.
Минздрав Подмосковья сообщил о 34 госпитализированных из-за отравления в Красногорске
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное», — заявили в региональном Минздраве.

В ведомстве подчёркивается, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о 31 госпитализированном из-за отравления.

29 июля в следственном управлении Следственного комитета России по Московской области заявили о возбуждении уголовного дела в связи с отравлением 29 рабочих на предприятии в Красногорске.

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