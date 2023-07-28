Пострадавшая при теракте в Таганроге рассказала о деталях случившегося

Одна из пострадавших в результате теракта в Таганроге, женщина по имени Ирина, рассказала RT детали случившегося.

Женщина шла к своей машине через улицу в то время, когда раздались взрывы.

«Произошёл хлопок, и как взрывная волна. Она оглушила, было больно, и через несколько секунд был следующий такой же сильный хлопок, с такой же взрывной волной. Меня откинуло, я упала», — рассказала Ирина.

Собеседница RT отметила, что чудом не пострадала от осколков — спасло то, что она находилась достаточно далеко от здания.

«Полуразрушенное здание, во дворе шёл дым, люди кричали, бились стёкла, кричали: «Спасите нас!», (махали. — RT) окровавленными руками», — добавила она.

Следственный комитет ранее опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.