СК опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге

Следственный комитет опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге.

Видео опубликовано в Telegram-канале следственного органа.

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.