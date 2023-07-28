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СК опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге

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Следственный комитет опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге.
СК опубликовал видео работы следователей на месте ракетного удара ВСУ в Таганроге
  • РИА Новости

Видео опубликовано в Telegram-канале следственного органа. 

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

По данным Минобороны, российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога. 

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