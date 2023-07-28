Военный эксперт Кнутов о видео взрыва в Таганроге: вполне возможно, упали обломки ракеты

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT предположил, что на видео с авторегистратора, появившемся ранее в сети, может быть запечатлён момент падения обломков сбитой украинской ракеты.

По мнению специалиста, на появившемся в сети видео, «вполне возможно», запечатлён момент падения обломков сбитой средствами ПВО ракеты.

«Они сдетонировали, и возникли такие разрушения. Подрыв этих обломков с топливом и с боевой частью зафиксирован (на видео — RT)... Потому что ракета огромная… Её сбивали, дырок в ней понаделали. Она потеряла управление, двигатель заглох. Система управления отказала, и она упала. И сдетонировала», — объяснил Кнутов.

Ранее в сети появилось видео с автомобильного регистратора, на котором виден момент взрыва в Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что средства ПВО сбили ракету в Азовском районе Ростовской области.