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Военный эксперт Кнутов о видео взрыва в Таганроге: вполне возможно, упали обломки ракеты

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Полина Полетаева
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT предположил, что на видео с авторегистратора, появившемся ранее в сети, может быть запечатлён момент падения обломков сбитой украинской ракеты.
Военный эксперт Кнутов о видео взрыва в Таганроге: вполне возможно, упали обломки ракеты
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Ростовской области

По мнению специалиста, на появившемся в сети видео, «вполне возможно», запечатлён момент падения обломков сбитой средствами ПВО ракеты.

«Они сдетонировали, и возникли такие разрушения. Подрыв этих обломков с топливом и с боевой частью зафиксирован (на видео — RT)... Потому что ракета огромная… Её сбивали, дырок в ней понаделали. Она потеряла управление, двигатель заглох. Система управления отказала, и она упала. И сдетонировала», — объяснил Кнутов.

Ранее в сети появилось видео с автомобильного регистратора, на котором виден момент взрыва в Таганроге.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что средства ПВО сбили ракету в Азовском районе Ростовской области.

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