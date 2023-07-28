Депутат Туров — об ударе по Таганрогу: в Киеве находится преступный террористический режим

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров прокомментировал в беседе с RT заявление Минобороны России о том, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.

«Мы видим, что украинские вооружённые формирования ведут себя как по факту террористические организации, наносят удар по мирному населению. Всё это свидетельствует о том, что в Киеве находится преступный террористический режим, который, конечно, необходимо уничтожить», — подчеркнул собеседник RT.

Депутат добавил, что СВО как раз направлена на то, чтобы демилитаризировать эту власть и их вооружённые формирования, которые «как раз занимаются террористической деятельностью».

Ранее в Минобороны России заявили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.