Врач Романенко рекомендовала не заниматься самолечением при аритмии

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, чего не стоит делать при аритмии.

В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что не стоит игнорировать симптомы и заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.

При этом Романенко посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок, употребления алкоголя и курения.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова рассказала о правильном питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, следует ограничить употребление солёных и сладких продуктов.