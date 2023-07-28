Врач Романенко рекомендовала не заниматься самолечением при аритмии
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В беседе с «Москвой 24» она рассказала, что не стоит игнорировать симптомы и заниматься самолечением, а лучше обратиться к врачу.
При этом Романенко посоветовала избегать интенсивных физических нагрузок, употребления алкоголя и курения.
Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова рассказала о правильном питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. В частности, следует ограничить употребление солёных и сладких продуктов.