Консультант по этикету Николаева посоветовала сотрудникам офисов не есть на рабочем месте

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, что сотрудникам офисов необходимо соблюдать правила приёма пищи на работе.

Не стоит есть непосредственно на рабочем месте, если туда не ограничен доступ клиентов, это избавит посетителей от чувства неловкости, сообщила эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Кроме того, на документы мы ни в коем случае не ставим ничего горячего. Даже если мы не прольём, то следы всё равно останутся», — подчеркнула Николаева.

Она также отметила, что после приёма пищи необходимо убраться и проветрить помещение, поскольку запах еды действует раздражающе на посетителей.

Также, по её словам, недопустимо на работе пить из одноразовых стаканчиков, «чтобы окружающие не подумали, особенно посторонние клиенты, посетители, что вы здесь какой-то временный человек», добавила консультант.

Ранее Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.