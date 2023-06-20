Специалист по этикету Николаева заявила о недопустимости слишком открытой одежды в офисе
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«Мало одетый человек выглядит несолидно. Оголение определённых частей тела вызывает протест. Женщинам нельзя оголять декольте», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, допустимы платья и юбки до середины колена.
«Шорты, если уместно носить в офисе, например в области туристического бизнеса, они тоже должны быть до середины колена или чуть выше, на четыре сантиметра», — считает эксперт.
Как отметила Николаева, на работе не стоит следовать моде, особенно если предстоит встреча с важными людьми.
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