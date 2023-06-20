Специалист по этикету Николаева заявила о недопустимости слишком открытой одежды в офисе

Педагог — консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что слишком открытая одежда создаёт о сотруднике неправильное впечатление.

«Мало одетый человек выглядит несолидно. Оголение определённых частей тела вызывает протест. Женщинам нельзя оголять декольте», — сказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, допустимы платья и юбки до середины колена.

«Шорты, если уместно носить в офисе, например в области туристического бизнеса, они тоже должны быть до середины колена или чуть выше, на четыре сантиметра», — считает эксперт.

Как отметила Николаева, на работе не стоит следовать моде, особенно если предстоит встреча с важными людьми.

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