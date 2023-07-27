Пилоты потерпевшего крушение на Алтае вертолёта Ми-8 выжили

Пилоты вертолёта Ми-8, потерпевшего крушение на Алтае, живы. Об этом сообщил RT работник одной из местных турбаз.

«Я помогал переносить людей с места крушения на поляну в сторонку. Пилоты точно живы. Один хромал на одну ногу, у второго я видел рану руки. Их перевезли в ближайшие с посёлком больницы», — рассказал мужчина.

По словам мужчины, сотрудники турбаз раньше не видели этот вертолёт. Он мог быть неместным, как и его экипаж.

Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу.

По данным МЧС, шесть человек погибли, девять пострадали при крушении Ми-8.

Возбуждено уголовное дело.