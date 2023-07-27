В МЧС уточнили, что шесть человек погибли и девять пострадали при крушении Ми-8 на Алтае
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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По уточнённой информации ведомства, на борту находились 16 человек.
«Из них девять пострадали, шесть погибли, ещё один в медицинской помощи не нуждается», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось о шести пострадавших и семи погибших при крушении вертолёта.
Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу.
Возбуждено уголовное дело.