В МЧС уточнили, что шесть человек погибли и девять пострадали при крушении Ми-8 на Алтае

Шесть человек погибли, девять пострадали при крушении Ми-8 на Алтае, одному помощь не понадобилась.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По уточнённой информации ведомства, на борту находились 16 человек.

«Из них девять пострадали, шесть погибли, ещё один в медицинской помощи не нуждается», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось о шести пострадавших и семи погибших при крушении вертолёта.

Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу.

Возбуждено уголовное дело.