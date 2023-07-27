Узнать больше

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 на Алтае

Короткая ссылка
В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы с вертолётом Ми-8 на Алтае.
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 на Алтае
  • РИА Новости

«Следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиационного происшествия... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении.

Следователи-криминалисты выехали к месту крушения для установления обстоятельств случившегося.

Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу.

По данным ТАСС, шесть человек погибли в результате крушения, ещё семь получили травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить