СК России возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 на Алтае
- РИА Новости
«Следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиационного происшествия... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении.
Следователи-криминалисты выехали к месту крушения для установления обстоятельств случившегося.
Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу.
По данным ТАСС, шесть человек погибли в результате крушения, ещё семь получили травмы.