СК России возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 на Алтае

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту авиакатастрофы с вертолётом Ми-8 на Алтае.

РИА Новости

«Следователи Восточного МСУТ СК России устанавливают обстоятельства авиационного происшествия... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении. Следователи-криминалисты выехали к месту крушения для установления обстоятельств случившегося. Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу. По данным ТАСС, шесть человек погибли в результате крушения, ещё семь получили травмы.