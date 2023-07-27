Росавиация: потерпевший крушение на Алтае Ми-8 перевозил экскурсионную группу

Вертолёт Ми-8 упал на 200 км южнее Горно-Алтайска, он перевозил экскурсионную группу, сообщает Росавиация со ссылкой на данные регионального центра Единой системы организации воздушного движения.

«Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Полёт выполнялся с целью перевозки экскурсионной группы», — говорится в заявлении.

В Росавиации уточнили, что на борту находились три члена экипажа и 12 пассажиров.

По данным ТАСС, шесть человек погибли в результате падения вертолёта, ещё семь получили травмы.

В мае стало известно, что в Брянской области потерпел крушение вертолёт из-за возгорания двигателя.