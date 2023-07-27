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Депутат Бурматов прокомментировал законопроект о контроле «чёрных» заводчиков животных

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Первый заместитель думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о законопроекте, который будет контролировать деятельность неофициальных коммерческих заводчиков животных.

В интервью НСН Бурматов объяснил, что данная инициатива будет касаться «чёрных» заводчиков, то есть тех, кто не состоит в кинологической федерации и при этом продаёт больных животных в интернете.

Он заявил, что недобросовестные заводчики, которые печатают родословные на принтере и выдают животное за породистое, занимаются мошенничеством.

«Надо людей защитить, у нас люди покупают больных животных за огромные деньги, потом эти животные гибнут», — добавил Бурматов.

Также в беседе с НСН президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова поддержала новую инициативу. Она отметила, что такая мера может помочь в решении проблемы переизбытка животных.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги.

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