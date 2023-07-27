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«Известия»: в Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

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В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.

Об этом пишут «Известия».

Таким образом планируется решить проблему «чёрных заводчиков», которые разводят животных в неподобающих для этого условиях.

Отмечается, что те, кто занимается подобным разведением, фактически обрекает животных на муки.

Поправки в закон об ответственном обращении с животными подготовил комитет Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Ранее в Москве запустили сервис «Мой питомец».

Также омбудсмен Ксения Мишонова заявила о необходимости создания единого реестра заводчиков собак.

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