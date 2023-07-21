В Москве запустили сервис «Мой питомец»

На портале mos.ru запустили сервис «Мой питомец», благодаря которому владельцы домашних животных могут получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приёмах и исследованиях в частных клиниках», — отметил Собянин.

По его словам, сервис также содержит разделы «Жизненные ситуации» и «Информационная карта».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выразила мнение, что необходимо чипировать всех собак и создать единый реестр заводчиков.