В Москве запустили сервис «Мой питомец»
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.
«Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приёмах и исследованиях в частных клиниках», — отметил Собянин.
По его словам, сервис также содержит разделы «Жизненные ситуации» и «Информационная карта».
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выразила мнение, что необходимо чипировать всех собак и создать единый реестр заводчиков.