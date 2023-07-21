Узнать больше

В Москве запустили сервис «Мой питомец»

Короткая ссылка
На портале mos.ru запустили сервис «Мой питомец», благодаря которому владельцы домашних животных могут получить доступ к электронной амбулаторной карте своего питомца.
В Москве запустили сервис «Мой питомец»

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина.

«Чтобы все документы по питомцу были под рукой, в карту можно добавить данные о приёмах и исследованиях в частных клиниках», — отметил Собянин.

По его словам, сервис также содержит разделы «Жизненные ситуации» и «Информационная карта».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова выразила мнение, что необходимо чипировать всех собак и создать единый реестр заводчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить