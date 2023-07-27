Врач Казеннов: кашель и одышка при повышенной температуре могут указывать на пневмонию

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Антон Казеннов перечислил симптомы, которые могут указывать на развитие инфекционного воспаления лёгких. Среди них — кашель, одышка, боль в груди, высокая температура.

Есть общие симптомы воспалительного процесса, такие как повышение температуры до 38 градусов и более, озноб, упадок сил, перечислил врач в интервью РИАМО.

При бактериальных инфекциях лёгких наблюдается кашель с мокротой, одышка, ощущение нехватки воздуха, боль в грудной клетке, отметил Казеннов.

«Все вышеописанные симптомы будут встречаться при пневмонии, то есть ограниченном или диффузном воспалении лёгких», — пояснил врач.

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