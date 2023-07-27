Врач Казеннов: кашель и одышка при повышенной температуре могут указывать на пневмонию
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Есть общие симптомы воспалительного процесса, такие как повышение температуры до 38 градусов и более, озноб, упадок сил, перечислил врач в интервью РИАМО.
При бактериальных инфекциях лёгких наблюдается кашель с мокротой, одышка, ощущение нехватки воздуха, боль в грудной клетке, отметил Казеннов.
«Все вышеописанные симптомы будут встречаться при пневмонии, то есть ограниченном или диффузном воспалении лёгких», — пояснил врач.
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