Узнать больше

Подозреваемому в похищении девочки в Ростовской области предъявили обвинение

Короткая ссылка
В СК по Ростовской области сообщили о предъявлении обвинений подозреваемому в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области.
Подозреваемому в похищении девочки в Ростовской области предъявили обвинение
  • Gettyimages.ru
  • © vmargineanu

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным СК, во время тщательного допроса девочки с участием психолога следователем выявлен факт совершения в отношении неё развратных действий.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение», — говорится в заявлении.

Уточняется, что продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённых преступлений.

Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее девочку нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить