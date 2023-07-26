Подозреваемому в похищении девочки в Ростовской области предъявили обвинение
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По данным СК, во время тщательного допроса девочки с участием психолога следователем выявлен факт совершения в отношении неё развратных действий.
«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение», — говорится в заявлении.
Уточняется, что продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённых преступлений.
Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее девочку нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.
Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.