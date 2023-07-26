Подозреваемому в похищении девочки в Ростовской области предъявили обвинение

В СК по Ростовской области сообщили о предъявлении обвинений подозреваемому в похищении шестилетней девочки в Шахтах Ростовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным СК, во время тщательного допроса девочки с участием психолога следователем выявлен факт совершения в отношении неё развратных действий.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение», — говорится в заявлении.

Уточняется, что продолжаются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённых преступлений.

Днём 18 июля шестилетняя девочка пропала с детской площадки. Позднее девочку нашли в квартире с неизвестным мужчиной. По предварительным данным, ребёнок не пострадал.

Позже суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области.