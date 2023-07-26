Врач Булуева дала советы, как понизить температуру в жару
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В беседе с сайтом «Аргументы и факты» терапевт посоветовала при температуре в жару обеспечить организму прохладу. При этом важно, чтобы разница температур с улицей была небольшой.
Также Булуева рекомендует прикладывать прохладные мокрые полотенца ко лбу, запястьям и голеням.
Кроме того, по словам врача, важно пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. При этом в период болезни терапевт советует отказаться от кофеина и алкоголя, которые обезвоживают организм.
Если сохраняется аппетит, Булуева советует употреблять лёгкие блюда (салаты или фрукты).
При повышенной температуре в период болезни как летом, так и зимой важно отдыхать и принимать жаропонижающие препараты.
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