Врач Булуева дала советы, как понизить температуру в жару

Исполняющая обязанности заведующего терапевтическим отделением стационара, врач-терапевт клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Хава Булуева рассказала, как правильно при болезни сбивать температуру в жару.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» терапевт посоветовала при температуре в жару обеспечить организму прохладу. При этом важно, чтобы разница температур с улицей была небольшой.

Также Булуева рекомендует прикладывать прохладные мокрые полотенца ко лбу, запястьям и голеням.

Кроме того, по словам врача, важно пить больше воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. При этом в период болезни терапевт советует отказаться от кофеина и алкоголя, которые обезвоживают организм.

Если сохраняется аппетит, Булуева советует употреблять лёгкие блюда (салаты или фрукты).

При повышенной температуре в период болезни как летом, так и зимой важно отдыхать и принимать жаропонижающие препараты.

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