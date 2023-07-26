Терапевт Чернышова посоветовала прививаться от столбняка перед поездкой на дачу

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что перед поездкой на дачу важно прививаться от столбняка.

«Если пораниться во время работы в огороде и в рану попадёт почва, где есть возбудители столбняка, то можно им заразиться. Поэтому важно, чтобы у человека была прививка от этой инфекции», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, молоко желательно покупать только у проверенных хозяев, так как многое зависит от того, как соблюдаются меры гигиены при дойке коровы и хранении молока.

«Есть такие заболевания, как ящур, бруцеллёз, туберкулёз. Это могут быть и обычные стафилококки», — пояснила она.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН заявил, что рестораны в основном закупают треску и палтус, а с красной рыбой есть проблемы.