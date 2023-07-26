Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей
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Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений.
«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — отмечается в документе.
Соответствующие предложения должны быть предоставлены до 1 ноября 2023 года.
Ранее Путин предложил правительству рассмотреть возможность увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.