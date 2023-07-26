Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей.

Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений.

«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — отмечается в документе.

Соответствующие предложения должны быть предоставлены до 1 ноября 2023 года.

Ранее Путин предложил правительству рассмотреть возможность увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.