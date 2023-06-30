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Путин предложил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

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Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможность увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.
Путин предложил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В тексте документа с перечнем поручений главы государства уточняется, что программа не относится к недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской области.

Программу предлагается распространить на жилые помещения площадью более 60 кв. м — до 9 млн рублей, общей площадью более 80 кв. м — до 12 млн рублей.

В ГД ранее предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок.

Объёмы выдачи ипотечного кредитования в России увеличились на 2,2% в мае.

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