Путин предложил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми

Президент России Владимир Путин предложил правительству рассмотреть возможность увеличения максимального размера льготной ипотеки для семей с тремя детьми в возрасте до 18 лет.

В тексте документа с перечнем поручений главы государства уточняется, что программа не относится к недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской области.

Программу предлагается распространить на жилые помещения площадью более 60 кв. м — до 9 млн рублей, общей площадью более 80 кв. м — до 12 млн рублей.

В ГД ранее предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок.

Объёмы выдачи ипотечного кредитования в России увеличились на 2,2% в мае.