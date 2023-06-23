Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ГД предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что рекомендации о распространении условий льготной семейной ипотеки на объекты вторичного рынка включены в проект постановления Государственной думы.
В ГД предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

В России есть потребность в приобретении жилья на вторичном рынке с использованием семейной ипотеки, отметила она в беседе с «Парламентской газетой».

«Очевидно, что жильё на вторичке, если бы была возможность приобретать его в ипотеку, обходилось бы семье дешевле, чем оно приобретается на первичном рынке», — пояснила депутат.

Останина отметила, что предложение распространить семейную ипотеку на всю вторичку подготовлено на основании многочисленных обращений в профильный комитет. Она назвала это не просто социальным, а «семейным заказом».

Идея нашла одобрение и в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее управляющий партнёр юридического бюро «Палюлин и партнёры», судебный эксперт Антон Палюлин в беседе с URA.RU назвал перечень «неприкосновенных» вещей, которые не могут отобрать за долги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить