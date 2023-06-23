В ГД предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок
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В России есть потребность в приобретении жилья на вторичном рынке с использованием семейной ипотеки, отметила она в беседе с «Парламентской газетой».
«Очевидно, что жильё на вторичке, если бы была возможность приобретать его в ипотеку, обходилось бы семье дешевле, чем оно приобретается на первичном рынке», — пояснила депутат.
Останина отметила, что предложение распространить семейную ипотеку на всю вторичку подготовлено на основании многочисленных обращений в профильный комитет. Она назвала это не просто социальным, а «семейным заказом».
Идея нашла одобрение и в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Ранее управляющий партнёр юридического бюро «Палюлин и партнёры», судебный эксперт Антон Палюлин в беседе с URA.RU назвал перечень «неприкосновенных» вещей, которые не могут отобрать за долги.