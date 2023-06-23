В ГД предложили расширить действие программы семейной ипотеки на вторичный рынок

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что рекомендации о распространении условий льготной семейной ипотеки на объекты вторичного рынка включены в проект постановления Государственной думы.

В России есть потребность в приобретении жилья на вторичном рынке с использованием семейной ипотеки, отметила она в беседе с «Парламентской газетой».

«Очевидно, что жильё на вторичке, если бы была возможность приобретать его в ипотеку, обходилось бы семье дешевле, чем оно приобретается на первичном рынке», — пояснила депутат.

Останина отметила, что предложение распространить семейную ипотеку на всю вторичку подготовлено на основании многочисленных обращений в профильный комитет. Она назвала это не просто социальным, а «семейным заказом».

Идея нашла одобрение и в комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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