Губернатор Моор: в Тюменской области начали раннюю уборку урожая

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о начале ранней уборки урожая в регионе. Также начался сбор картофеля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур», — уточнил он.

Моор также добавил, что агрофирма «КРиММ» в Упоровском районе собрала 500 га озимой пшеницы.

Чиновник отметил, что скоро урожай капусты и свёклы поступит на прилавки.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае собрали первые 430 т урожая бахчевых культур.