Губернатор Моор: в Тюменской области начали раннюю уборку урожая
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«Тюменские сельхозпредприятия приступили к уборке урожая ранних овощей, картофеля и озимых зерновых культур», — уточнил он.
Моор также добавил, что агрофирма «КРиММ» в Упоровском районе собрала 500 га озимой пшеницы.
Чиновник отметил, что скоро урожай капусты и свёклы поступит на прилавки.
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае собрали первые 430 т урожая бахчевых культур.