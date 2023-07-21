В Ставропольском крае собрали первые 430 тонн урожая бахчевых культур

В Ставропольском крае собраны первые 430 т урожая бахчевых культур, заявили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

Всего арбузы и дыни выращивают на площади более 509 га в 18 округах.

«Жители края отдают предпочтение отечественным сортам дыни — таким как «лада» или «ранняя 133», которые обладают высокими вкусовыми качествами. Кроме того, они хорошо транспортируются, поэтому оценить ставропольский фрукт могут и другие жители страны», — заявила первый замминистра сельского хозяйства Елена Тамбовцева.

Ранее врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух отметила, что арбузы следует покупать в проверенных торговых точках.