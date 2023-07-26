В столице Татарстана проживают 90 долгожителей

В мэрии Казани сообщили, что в городе проживают 90 человек, которым исполнилось сто и более лет. Уточняется, что среди них 83 женщины и семь мужчин.

Об этом сообщает «Реальное время».

Самому возрастному жителю города 106 лет, он родился 19 ноября 1916 года.

Отмечается, что самое большое количество долгожителей проживают в Московском и Советском районах.

Утверждается, что с 2016 года в столице Татарстана реализуется проект «Жизнелюбы» для пожилых. На 56 площадках жители могут посетить занятия по 13 направлениям.

Ранее врач-терапевт ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Валерия Сапрынская заявила, что нужно учитывать возраст при подборе физической активности.